Гаджиев объявил дату реванша Исмаилов — Минеев

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев объявил, что второй бой Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева состоится 1 октября. Напомним, первый поединок Исмаилов — Минеев, состоявшийся в октябре 2018 года, закончился вничью.

«1 октября мы проведём бой Минеев — Исмаилов. Если все будут живы и здоровы, хотим провести этот бой 1 октября. Все заряжены для этого. Бумага подписана обоими – лежит у меня дома. Не стал оставлять такой ценный документ в офисе.

Сложности были, когда Мага троил: «Хочу, не хочу. Могу, не могу». Я думал, что история чисто в деньгах, но на самом деле это было больше связано с тем, что Мага хотел поговорить с руководителями лиги АСА. Он считал, что у него есть определённые обязательства – хотя бы сесть, поговорить и пожать друг другу руки. Он это сделал и после этого разговора имел право считать себя свободным агентом», — рассказал Гаджиев в интервью YouTube-каналу FNG TV.

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