Вадим Немков отреагировал на второе место в сводном рейтинге Bellator

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории Вадим Немков прокомментировал то, что его поставили на второе место в сводном рейтинге бойцов промоушена вне зависимости от веса. На первой строчке оказался обладатель поясов в двух весовых категориях Патрисиу Фрейре.

«Мне приятно, что Bellator поставили меня на второе место в рейтинге вне зависимости от весовой категории. Они отметили мои старания и тренировки. Но считаю, что первое место Фрейре вполне закономерно, потому что он провёл много боёв в Bellator и чемпион двух весовых категорий. У меня ещё всё впереди, и я смогу занять первое место рейтинга.

Если брать в общем, в рейтинги не верю, это просто приятный бонус. Главное — быть чемпионом в своём весе», — сказал Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.