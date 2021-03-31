Опубликовано видео решающей атаки Тима Цзю в бою с Хоганом
В «Твиттере» появилось видео, в котором показана решающая атака австралийского боксёра Тима Цзю в поединке с Деннисом Хоганом. Напомним, Цзю победил техническим нокаутом в пятом раунде. Угол Хогана выбросил полотенце, после того как Цзю провёл апперкот левой снизу в челюсть.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттере» «Матч ТВ».
Таким образом, Цзю защитил пояс WBO Global в первой средней весовой категории. Тимофей получил возможность оспорить главный пояс WBO, принадлежащий Брайану Кастаньо. Также он является обладателем титула чемпиона Австралии и Азии по версии IBF. 26-летний спортсмен на профессиональном ринге одержал 18 побед в 18 поединках (14 — нокаутом).
Тим Цзю: привет России. Мы — русские
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