Холланд заменит Тилла в главном бою турнира UFC Вегас 23

28-летний американский боец смешанных единоборств Кевин Холланд, выступающий в полусредней и средней весовых категориях, заменит британца Даррена Тилла в главном бою турнира UFC Вегас 23 с итальянцем Марвином Веттори. Об этом сообщает MMAJunkie.
Кевин Холланд (21-6 ММА, 7-3 UFC) получит шанс отквитаться за своё поражение единогласным решением судей в главном событии, недавно прошедшего в марте турнира UFC Вегас 22, от 37-летнего Дерека Брансона.
Таким образом, бой Кевин Холланд – Марвин Веттори (16-4-1 ММА, 6-2 -1 UFC) станет главным в карде UFC Вегас 23, который запланирован на 10 апреля в Лас-Вегасе (США, штат Невада).
Напомним, что у Даррена Тилла диагностирован перелом ключицы. Даррен принёс свои извинения сопернику и выразил надежду, что Веттори успеют подобрать нового оппонента.
Интересно, что Тилл снимается с турнира второй раз кряду. 5 декабря 2020 года он должен был встретиться с Джеком Херманссоном, но получил повреждение, в итоге его заменил как раз Веттори.
- 2 апреля 2021
-
01:51
-
00:52
- 1 апреля 2021
-
23:41
-
22:26
-
21:39
-
20:06
-
20:00
-
18:55
-
17:27
-
17:20
-
16:37
-
16:00
-
15:00
-
14:25
-
14:07
-
13:00
-
12:11
-
11:01
-
09:47
-
09:42
-
09:21
-
09:17
-
09:12
-
08:50
- 31 марта 2021
-
23:35
-
23:12
-
22:57
-
22:04
-
20:16
-
19:27
-
18:19
-
17:26
-
16:15
-
16:09
-
15:38