Холланд заменит Тилла в главном бою турнира UFC Вегас 23

28-летний американский боец смешанных единоборств Кевин Холланд, выступающий в полусредней и средней весовых категориях, заменит британца Даррена Тилла в главном бою турнира UFC Вегас 23 с итальянцем Марвином Веттори. Об этом сообщает MMAJunkie.

Кевин Холланд (21-6 ММА, 7-3 UFC) получит шанс отквитаться за своё поражение единогласным решением судей в главном событии, недавно прошедшего в марте турнира UFC Вегас 22, от 37-летнего Дерека Брансона.

Таким образом, бой Кевин Холланд – Марвин Веттори (16-4-1 ММА, 6-2 -1 UFC) станет главным в карде UFC Вегас 23, который запланирован на 10 апреля в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Напомним, что у Даррена Тилла диагностирован перелом ключицы. Даррен принёс свои извинения сопернику и выразил надежду, что Веттори успеют подобрать нового оппонента.



Интересно, что Тилл снимается с турнира второй раз кряду. 5 декабря 2020 года он должен был встретиться с Джеком Херманссоном, но получил повреждение, в итоге его заменил как раз Веттори.