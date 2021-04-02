Усик объяснил свои слова о готовности выступить в UFC
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе, украинец Александр Усик рассказал, что имел в виду, когда заявил о готовности выступить в UFC.
«Часто шучу с журналистами. Говорю какие-то невозможные вещи. Когда меня спросили в тот вечер о планах, я сказал, что хочу попробовать себя в UFC. И все написали, что я перехожу туда.
Это просто мысли. Я ещё не всё сделал в боксе, то, что запланировал. Переходить в другой вид спорта, не закончив в своём, не собираюсь. Борьбой я занимаюсь только для себя.
UFC – быстрорастущий спорт, где много ребят проявляют себя. Но пока не собираюсь переходить туда. Предложат сумасшедший контракт – я подумаю», — рассказал Усик в прямом эфире в своём «инстаграме».
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