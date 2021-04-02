Блахович готов подняться в тяжёлый вес ради боя с Нганну

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович заявил, что не откажется от поединка с чемпионом лиги в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну, если боссы лиги предложат ему такой вариант.

«Почему нет? Если лига предложит мне бой с Нганну, я не откажусь. У меня нет времени, чтобы отказываться от подобных поединков. Приму такую встречу, никаких проблем не будет. У Нганну потрясающая мощь, у него мощь хищника. Но ни у кого нет такой мощи, как у меня», — сказал Блахович в интервью, размещённом на канале RT Sport в YouTube.

Напомним, Блахович последний раз появлялся в октагоне в марте 2021 года. На турнире UFC 259 он встретился с чемпионом лиги в среднем весе Исраэлем Адесанье, который пытался завоевать титул во второй весовой категории. Блахович победил решение судей. Это была первая для него защита титула.