Тренер Сен-Пьера назвал самого одарённого бойца в истории UFC. Это не Нурмагомедов

Фирас Захаби, тренер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Жоржа Сен-Пьера, заявил, что действующий обладатель пояса Фрэнсис Нганну достоин называться самым одарённым бойцом в истории промоушена.
«Нганну выглядит фантастически. Думаю, в смысле чистого таланта он самый одарённый боец в истории UFC. Он обладает аномальной силой, для которой даже не нужна какая-то особая техника. Он очень быстро учится и побеждает с видимой лёгкостью.
Мы не видели у Нганну трудовых побед, он выигрывает очень легко, хотя, конечно, я уверен, что в зале он работает усердно. Если учесть, как поздно он пришёл в спорт, как он побеждает и чего добился, мы вполне можем назвать его самым талантливым бойцом, который когда-либо выходил в октагон», — рассказал Захаби в интервью YouTube-каналу Tristar Gym.
Напомним, в марте Нганну нокаутировал Стипе Миочича и отобрал у того пояс UFC в тяжёлом весе.
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