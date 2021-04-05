Тищенко выразил соболезнования в связи со смертью Гендлина

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко отреагировал на известие о смерти именитого комментатора бокса Владимира Гендлина.

«С детства смотрел бокс с комментариями Владимира Ильича. У него было достаточно интересное видение бокса и огромный опыт в ремесле. Он был профессионалом много лет, за которые он получил понимание нашего вида спорта: нюансов, тонкостей, мелочей. Он всегда умел интересно преподнести любой поединок. В последнее время он мало работал, но я помню, как пятнадцать лет назад все главные поединки проходили под его голос. Он запомнился мне как хороший специалист, который любит своё дело и может грамотно о нём рассказать. Жаль, что его не стало. Мои соболезнования родным и близким», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.