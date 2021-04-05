Владимир Гомельский отреагировал на известие о смерти Владимира Гендлина

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский отреагировал на известие о смерти именитого комментатора бокса Владимира Гендлина.
«Владимир Гендлин был в добрых и приятельских отношениях с папой. Когда отец бывал у него, они виделись и друг другу симпатизировали. Я всю жизнь относился к Гендлину с уважением и симпатией.
Скорблю, потому что это потеря. Мне этот человек всегда был дорог и подавал очень правильные примеры в жизни», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
9 марта Гендлин перенёс обширный инфаркт, в тот же день перенёс две операции. Через неделю выписался из больницы, но вскоре почувствовал себя плохо. Тесты на коронавирус были отрицательные. 26 марта скорая помощь установила наличие антител и сделала вывод, что был перенесён коронавирус, которого он не заметил. Заболевание дало осложнение в виде пневмонии. 4 апреля комментатор был переведён на ИВЛ.
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