Владимир Гомельский отреагировал на известие о смерти Владимира Гендлина

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский отреагировал на известие о смерти именитого комментатора бокса Владимира Гендлина.

«Владимир Гендлин был в добрых и приятельских отношениях с папой. Когда отец бывал у него, они виделись и друг другу симпатизировали. Я всю жизнь относился к Гендлину с уважением и симпатией.



Скорблю, потому что это потеря. Мне этот человек всегда был дорог и подавал очень правильные примеры в жизни», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

9 марта Гендлин перенёс обширный инфаркт, в тот же день перенёс две операции. Через неделю выписался из больницы, но вскоре почувствовал себя плохо. Тесты на коронавирус были отрицательные. 26 марта скорая помощь установила наличие антител и сделала вывод, что был перенесён коронавирус, которого он не заметил. Заболевание дало осложнение в виде пневмонии. 4 апреля комментатор был переведён на ИВЛ.