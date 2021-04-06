Рустам Керимов подписал новый контракт с ACA

Экс-чемпион ACA Рустам Керимов подписал новый контракт с лигой, сообщили в пресс-службе организации. 28-летний Керимов провёл 14 боёв, в которых не потерпел ни одного поражения.

«Знаю, что в ACA много конкурентных боёв, большие деньги и пояс. Я был на последнем турнире в Питере, мы обговорили возможное возвращение. Ушёл я из лиги достойно, поэтому лига всегда ждала меня, бойцы ждут моего возвращения, всегда готовы принять! Так и пришли к общему, переговорил с тренером, и решили, что это будет лучшим исходом для меня!



Впереди Рамадан, буду заниматься своей религией, духовной составляющей, буду тренироваться раз в день. Я отдохнул год, что-то потерял, но и что-то приобрёл. А приобрёл голод и желание больших боёв. Жду боя Борисова и Шахбулатова — это очень интересное противостояние, а потом решим с лигой, где я буду устраивать шоу.



У меня все также, со мной моя команда, мои близкие и мои родные преданные болельщики, я люблю и уважаю каждого. Что касается пояса, то я не горю сразу подраться за титул. Сначала проведу хороший, большой бой, мне нужно почувствовать октагон, а дальше будет видно. Признание людей как чемпиона — есть, и это главное для меня», — прокомментировал Керимов.