Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Рустам Керимов подписал новый контракт с ACA

Рустам Керимов подписал новый контракт с ACA
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
Аудио-версия:

Экс-чемпион ACA Рустам Керимов подписал новый контракт с лигой, сообщили в пресс-службе организации. 28-летний Керимов провёл 14 боёв, в которых не потерпел ни одного поражения.

«Знаю, что в ACA много конкурентных боёв, большие деньги и пояс. Я был на последнем турнире в Питере, мы обговорили возможное возвращение. Ушёл я из лиги достойно, поэтому лига всегда ждала меня, бойцы ждут моего возвращения, всегда готовы принять! Так и пришли к общему, переговорил с тренером, и решили, что это будет лучшим исходом для меня!

Впереди Рамадан, буду заниматься своей религией, духовной составляющей, буду тренироваться раз в день. Я отдохнул год, что-то потерял, но и что-то приобрёл. А приобрёл голод и желание больших боёв. Жду боя Борисова и Шахбулатова — это очень интересное противостояние, а потом решим с лигой, где я буду устраивать шоу.

У меня все также, со мной моя команда, мои близкие и мои родные преданные болельщики, я люблю и уважаю каждого. Что касается пояса, то я не горю сразу подраться за титул. Сначала проведу хороший, большой бой, мне нужно почувствовать октагон, а дальше будет видно. Признание людей как чемпиона — есть, и это главное для меня», — прокомментировал Керимов.

ACA 123 пройдёт 28 мая в Москве
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021