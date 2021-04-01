ACA 123 пройдёт 28 мая в Москве
Стала известна дата проведения московского турнира ACA, сообщил президент организации Алексей Яценко.
«Турнир ACA 123 пройдёт 28 мая в Москве на «ЦСКА Арене». Сейчас мы планируем допуск 50 процентов зрителей. Но, возможно, к концу мая будут сняты ограничения по допуску зрителей на спортивные мероприятия и трибуны полностью откроются для болельщиков», — сказал Яценко.
Ближайшим турниром организации станет ACA 121. Главным событием мероприятия станет поединок Азамата Кеферова и Расула Албасханова в наилегчайшем весе. Турнир пройдёт в Минске 9 апреля. 23 апреля там же пройдёт турнир ACA 122. В главном поединке чемпион в тяжёлом весе Тони Джонсон встретится со вторым номером рейтинга – Дмитрием Побережцем.
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