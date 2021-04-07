Абдель-Азиз заступился за Усмана, которого Ковингтон назвал трусом

Спортивный менеджер Али Абдель-Азиз в своём аккаунте в «Твиттере» заступился за чемпиона UFC в полусредней весовой категории Камару Усмана, которого американский боец Колби Ковингтон назвал трусом.

Абдель-Азиз написал: «Африканская сила реальна», опубликовав скриншот с последнего боя Усмана и Ковингтона в декабре 2019, завершившегося техническим нокаутом американца.

«Усман говорит как настоящий трус, который не хочет сталкиваться с законным претендентом на титул. Просто скажи правду, ведь ты знаешь, что не выиграешь, и предпочитаешь драться с бездельниками, такими как «уличный иуда», зарабатывая лёгкие деньги», — ранее написал Ковингтон, отреагировав на слова Усмана, сказавшего, что американцу ещё предстоит заслужить титул чемпиона.

Напомним, 33-летний Усман является действующим обладателем титула UFC в полусреднем весе, а Ковингтон возглавляет рейтинг этой весовой категории. 24 апреля Усман встретится с Хорхе Масвидалем на турнире UFC 261. Впервые соперники встретились летом минувшего года. Тогда Усман победил единогласным решением судей.