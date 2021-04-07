Хабиба Нурмагомедова исключили из пула тестирования USADA

Ризван Магомедов, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что убрал подопечного из пула тестирования Американского антидопингового агентства (USADA). В марте Нурмагомедов официально подтвердил завершение карьеры.
«Да, действительно, я убрал Хабиба из тестирования, после их последнего разговора с Даной Уайтом (президентом UFC. — Прим. «Чемпионата»). В принципе, я сразу понимал, что он говорит серьёзно, но сейчас сделал это. Сомнений не было, но это был сентиментальный момент», — приводит слова Магомедова «Матч ТВ».
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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