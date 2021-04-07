«Что происходит, чёрт побери?!» Президент UFC встретился с Мейвезером

Президент UFC Дана Уайт опубликовал свежую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На снимке изображён он, бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер и глава MMA-промоушена Rizin Нобуюки Сакакибара.

«Что происходит, чёрт побери?!» — подписал Уайт фотографию.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Даны Уайта.

Ранее сообщалось, что Уайт и Мейвезер обсуждают совместные проекты как в боксе, так и в смешанных единоборствах. Официально о результатах переговоров не сообщалось.

44-летний Флойд Мейвезер провёл последний бой в августе 2017 года. Он победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях техническим нокаутом в 10-м раунде. Всего на его счету 50 побед в 50 боях в профессиональном боксе.