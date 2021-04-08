«Без ограничений». Геннадий Головкин опубликовал эффектное видео в день рождения

Действующий чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин опубликовал новое видео на своей странице в социальной сети «Твиттер». Сегодня, 8 апреля, Головкину исполнилось 39 лет.

«39 — и без ограничений», — написал он и прикрепил к тексту видео, в котором показаны лучшие моменты тренировок и поединков спортсмена.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Геннадия Головкина.

Геннадий Головкин — серебряный призёр Олимпийских игр (2004), чемпион мира (2003) в категории любителей. Действующий чемпион мира по версиям IBF (2015—2018, 2019 — н. в.) и IBO (2011—2018, 2019 — н. в.), бывший чемпион мира по версиям WBA (2010—2018), WBC (2016—2018), The Ring (2018—2018) в среднем весе.