«Без ограничений». Геннадий Головкин опубликовал эффектное видео в день рождения
Действующий чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин опубликовал новое видео на своей странице в социальной сети «Твиттер». Сегодня, 8 апреля, Головкину исполнилось 39 лет.
«39 — и без ограничений», — написал он и прикрепил к тексту видео, в котором показаны лучшие моменты тренировок и поединков спортсмена.
Посмотреть видео можно в «твиттере» Геннадия Головкина.
Геннадий Головкин — серебряный призёр Олимпийских игр (2004), чемпион мира (2003) в категории любителей. Действующий чемпион мира по версиям IBF (2015—2018, 2019 — н. в.) и IBO (2011—2018, 2019 — н. в.), бывший чемпион мира по версиям WBA (2010—2018), WBC (2016—2018), The Ring (2018—2018) в среднем весе.
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