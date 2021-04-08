«Никто не будет его уважать». Бывший соперника Усика назвал его проблемы в тяжёлом весе

Британский боксёр Майкл Хантер, который в 2019 году свёл вничью бой с россиянином Александром Поветкиным, а в 2017-м проиграл Александру Усику, рассказал о проблемах, с которыми украинец сталкивается в тяжёлом весе. Усик, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе, уже провёл два боя в тяжёлом дивизионе, в обоих одержав победу.

«Он полноценный тяжеловес. Он выше меня. Но он не такой крупный. Считаю, Усику будет очень сложно добиваться боёв в тяжёлом весе. Думаю, остальные тяжеловесы не считают его таковым.

Ещё одной проблемой может стать то, что в тяжёлом весе публика хочет видеть, как боксёры падают и как они встают с настила. Он ничего такого не делает. И у него нет качеств для этого. Он чистый боксёр. Пытаться быть таковым в тяжёлом весе — значит обрекать себя на провал.

По-настоящему никто не будет его уважать. Он не получит этих больших боёв. Никто из больших парней не хочет проиграть кисточке для макияжа (Хантер намекнул на причёску Усика. — Прим. «Чемпионата») и не понимать, как вернуться в следующем бою и исправить это», — цитирует Хантера Sky Sports.

