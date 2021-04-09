Сен-Пьер: Хабиб — самый устрашающий боец

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер рассказал, что считает экс-чемпиона лиги в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова самым устрашающим бойцом, который когда-либо возглавлял рейтинг лучших вне зависимости от весовой категории.

«На мой взгляд, Хабиб — один из самых устрашающих бойцов. Он не только бьёт соперников, он ломает их психологически. Нет ничего хуже этого. Для меня Нурмагомедов — самый устрашающий боец, возглавлявший рейтинг Pound-for-Pound.

Мне был интересен поединок с ним, но теперь с этим всё кончено. Я ушёл из спорта три года назад и живу в мире с собой. Хотел вернуться ради встречи с Нурмагомедовым, ведь вызов в лице самого устрашающего бойца иногда заставляет пробуждаться, тем более, что никто не мог его победить. Но после возвращения был бы ещё один бой, а затем ещё и ещё. Но мне 40 лет. Ненавижу признавать это и не хочу принимать, но иногда чувствую, что мои лучшие дни позади», — приводит слова канадца BJ Penn.