Отец Фьюри: на бой Тайсона с Джошуа нет денег

Джон Фьюри, отец действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, посетовал на нехватку финансирования в отношении поединка сына с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.

«Промоутеры не могут его организовать в таком климате (в Саудовской Аравии. — Прим. «Чемпионата»). На это нет денег. Никто не хочет платить такие деньги без болельщиков. Только у саудовцев есть деньги, а они не спешат повышать стоимость. Я скажу вам почему: неподходящее время, совсем не подходящее время.

Но мы всё равно будем драться, мы бы с радостью подрались. Нам платят», — рассказал Фьюри-старший в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Напомним, Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о двух боях: первый станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш. На счету Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У Джошуа 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение.