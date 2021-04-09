Отец Фьюри: на бой Тайсона с Джошуа нет денег

Джон Фьюри, отец действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, посетовал на нехватку финансирования в отношении поединка сына с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа.
«Промоутеры не могут его организовать в таком климате (в Саудовской Аравии. — Прим. «Чемпионата»). На это нет денег. Никто не хочет платить такие деньги без болельщиков. Только у саудовцев есть деньги, а они не спешат повышать стоимость. Я скажу вам почему: неподходящее время, совсем не подходящее время.
Но мы всё равно будем драться, мы бы с радостью подрались. Нам платят», — рассказал Фьюри-старший в интервью YouTube-каналу Boxing Social.
Напомним, Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о двух боях: первый станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш. На счету Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У Джошуа 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение.
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