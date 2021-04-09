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Волков отреагировал на то, что в UFC подтвердили его бой с Ганом

Волков отреагировал на то, что в UFC подтвердили его бой с Ганом
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Александр Волков отреагировал на информацию, что его поединок с Сирилем Ганом официально подтверждён.

«Завтра начну готовиться! Или в понедельник. Новый бой, 26 июня, Сириль Ган», — написал россиянин.

Соответствующий пост доступен на странице Александра в социальной сети «Инстаграм».

Волков на данный момент занимает пятое место в рейтинге UFC. В предыдущем поединке он нокаутировал экс-претендента на титул, ветерана смешанных единоборств Алистара Оверима.

Что касается Гана, то он расположился на четвёртом месте рейтинга тяжёлого веса. В предыдущем поединке небитый француз единогласным решением судей победил нокаутёра из Суринама Жаирзиньо Розенстрайка. Всего в UFC Сириль провёл пять поединков, победив во всех из них.

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