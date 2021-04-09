Стал известен возможный соперник Шлеменко
Бывший чемпион Bellator, ветеран смешанных единоборств Александр Шлеменко проведёт следующий поединок 7 мая во Владивостоке, о чём уже сообщалось ранее. Теперь же стал известен и возможный соперник россиянина. Шлеменко может встретиться с бразильцем Марсио Сантосом.
«Марсио Сантос может стать соперником Александра. Для этого ему ещё необходимо пройти медобследование», — приводит слова источника ТАСС.
Александр Шлеменко последний раз появлялся в клетке в декабре 2019 года, тогда он досрочно победил экс-бойца UFC Дэвида Бранча. Что касается Сантоса, бразилец последний раз бился в феврале 2021 года на турнире AMC Fight Nights. Тогда он досрочно проиграл Давиду Бархударяну.
Всего в послужном списке Сантоса 15 побед и 5 поражений.
Рекомендуем вам
- 9 апреля 2021
-
23:42
-
22:41
-
22:24
-
20:40
-
19:58
-
18:55
-
17:59
-
16:00
-
15:05
-
14:07
-
13:15
-
13:06
-
12:00
-
11:03
-
10:00
-
09:00
-
00:48
-
00:41
-
00:34
- 8 апреля 2021
-
23:26
-
23:19
-
22:14
-
21:18
-
20:46
-
19:36
-
18:58
-
17:42
-
16:03
-
15:06
-
14:01
-
13:00
-
12:23
-
12:00
-
11:34
-
11:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам