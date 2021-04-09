Стал известен возможный соперник Шлеменко

Бывший чемпион Bellator, ветеран смешанных единоборств Александр Шлеменко проведёт следующий поединок 7 мая во Владивостоке, о чём уже сообщалось ранее. Теперь же стал известен и возможный соперник россиянина. Шлеменко может встретиться с бразильцем Марсио Сантосом.

«Марсио Сантос может стать соперником Александра. Для этого ему ещё необходимо пройти медобследование», — приводит слова источника ТАСС.

Александр Шлеменко последний раз появлялся в клетке в декабре 2019 года, тогда он досрочно победил экс-бойца UFC Дэвида Бранча. Что касается Сантоса, бразилец последний раз бился в феврале 2021 года на турнире AMC Fight Nights. Тогда он досрочно проиграл Давиду Бархударяну.

Всего в послужном списке Сантоса 15 побед и 5 поражений.