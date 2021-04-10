Девушка-боксёр пришла на взвешивание в соблазнительном белье
10 апреля в Лондоне пройдёт вечер профессионального бокса, в ходе которого состоится титульный поединок в легчайшем весе у женщин. За пояс по версии WBA подерутся Шеннон Кортни и Эбани Бриджс. В преддверии противостояния спортсменки прошли официальную церемонию взвешивания.
Бриджс заявилась на мероприятие в соблазнительном комплекте нижнего белья.
«Думаю, я сломала интернет. Теперь пришло время бить лицо и собирать пояса», — написала девушка на своей странице.
Соответствующий пост доступен на странице австралийки в социальной сети «Инстаграм».
Отметим, что главным событием вечера на предстоящем вечере бокса станет схватка мужчин в полусреднем весе. Небитый Конор Бенн встретится с экс-чемпионом мира Самуэлем Варгасом.
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