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Девушка-боксёр пришла на взвешивание в соблазнительном белье

Девушка-боксёр пришла на взвешивание в соблазнительном белье
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

10 апреля в Лондоне пройдёт вечер профессионального бокса, в ходе которого состоится титульный поединок в легчайшем весе у женщин. За пояс по версии WBA подерутся Шеннон Кортни и Эбани Бриджс. В преддверии противостояния спортсменки прошли официальную церемонию взвешивания.

Бриджс заявилась на мероприятие в соблазнительном комплекте нижнего белья.

«Думаю, я сломала интернет. Теперь пришло время бить лицо и собирать пояса», — написала девушка на своей странице.

Соответствующий пост доступен на странице австралийки в социальной сети «Инстаграм».

Отметим, что главным событием вечера на предстоящем вечере бокса станет схватка мужчин в полусреднем весе. Небитый Конор Бенн встретится с экс-чемпионом мира Самуэлем Варгасом.

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