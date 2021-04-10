Намаюнас — о бое с китаянкой Чжан: лучше быть мёртвой, чем коммунисткой

Американский боец ММА Роуз Намаюнас, являющаяся уроженкой Литвы, призналась, что испытывает особую мотивацию перед титульным поединком с китаянкой Вэйли Чжан. По словам Намаюнас, для неё важен тот факт, что Чжан представляет коммунистический Китай. Сама Роуз прямо призналась, что считает коммунистические режимы чудовищными.

«Перед боем я чувствую особенную мотивацию из-за того, какую систему Чжан представляет. Я всегда помню историю моей семьи, откуда идут наши корни. Я даже сейчас хочу рассказать моему спарринг-партнеру Чико Камусо о том, через какие горести прошёл литовский народ, о нашей истории. Недавно мы смотрели фильм The other Dream Team — о сборной Литвы по баскетболу, которая завоевала бронзу Игр-1992. В тот год впервые наша страна представляла саму себя, а не СССР.

Этот фильм лучше помогает мне понять, за что я сражаюсь по жизни. После его просмотра я решила для себя: лучше быть мёртвой, чем «красной». Не думаю, что это совпадение, что Вэйли — «красная». В конце концов, она представляет эту систему, у меня нет против неё ничего личного, но этот фактор — огромная мотивация для меня. Я дерусь за свободу в мире, отдаю себя в руки Иисуса, во мне литовская кровь, и я следую за американской мечтой. Все эти вещи я и принесу в наш бой», — цитирует Намаюнас LRT.lt.

Бой Намаюнас и Чжан состоится 24 апреля.