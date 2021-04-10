Авсарагова прокомментировала дебют в Bellator, она нокаутировала соперницу за 29 секунд
Россиянка Диана Авсарагова прокомментировала дебютный поединок в Bellator. Она за 29 секунд нокаутировала американку Тару Графф.
«Конечно, бой прошёл не так, как ожидалось. Но я очень счастлива. Я думаю, что не смогла показать весь свой арсенал. Бой был слишком коротким. У меня остались козыри в рукавах, что-то, что могло понравиться болельщикам.
Многие желали мне удачи, болели за меня. Но были и те, кто считал, что я не смогу выступать на таком уровне. Думаю, что доказала им, как они были неправы. Я доказала, что моё место здесь, я могу справиться с боями такого уровня. Просто следите за мной дальше, вы будете удивлены, как далеко я могу пойти», — цитирует уроженку Северной Осетии MMAJunkie.
Диана Авсарагова в дебютном бою на Bellator нокаутировала соперницу из США за 29 секунд
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