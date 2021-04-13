Фергюсон: мы с Нурмагомедовым так или иначе должны встретиться

Бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Тони Фергюсон заявил, что намерен встретиться с экс-обладателем пояса Хабибом Нурмагомедовым. Бой Нурмагомедов — Фергюсон пять раз срывался в предыдущие годы.

«Мы (с Нурмагомедовым. — Прим. «Чемпионата») так или иначе должны встретиться. Не знаю, может, сыграем в шахматы, или шашки, или карты, или чёрт знает что ещё. Но бой по правилам ММА представляется наилучшей идеей, тем более бой со мной — единственный, поединок, которого хотел он сам», — рассказал Фергюсон в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.