Фергюсон: мы с Нурмагомедовым так или иначе должны встретиться

Бывший временный чемпион UFC в лёгкой весовой категории Тони Фергюсон заявил, что намерен встретиться с экс-обладателем пояса Хабибом Нурмагомедовым. Бой Нурмагомедов — Фергюсон пять раз срывался в предыдущие годы.
«Мы (с Нурмагомедовым. — Прим. «Чемпионата») так или иначе должны встретиться. Не знаю, может, сыграем в шахматы, или шашки, или карты, или чёрт знает что ещё. Но бой по правилам ММА представляется наилучшей идеей, тем более бой со мной — единственный, поединок, которого хотел он сам», — рассказал Фергюсон в интервью YouTube-каналу Submission Radio.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
- 13 апреля 2021
-
09:00
-
05:56
- 12 апреля 2021
-
22:50
-
20:32
-
19:26
-
18:45
-
18:30
-
17:40
-
16:08
-
15:01
-
14:00
-
13:32
-
13:01
-
12:00
-
11:00
-
10:02
-
09:00
-
00:47
-
00:01
- 11 апреля 2021
-
22:43
-
21:46
-
20:51
-
19:50
-
18:49
-
17:53
-
16:55
-
15:11
-
14:13
-
13:56
-
12:57
-
11:25
-
11:17
-
09:27
-
08:21
-
07:25