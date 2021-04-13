Шлеменко оценил гонорар Джигана за бой с А. Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал то, что известный рэп-исполнитель Джиган желает получить за поединок с бойцом MMA Александром Емельяненко 50 млн рублей.
«50 миллионов рублей не являются какой-то суперсуммой. Тем более Джиган на самом деле не боец, он звезда другой направленности. Запросить такую сумму можно, но единственный вопрос — будет ли это так медийно. Сумма в целом нормальная, это адекватные деньги.
Конечно, можем ожидать и сенсацию. Если Джиган нокаутирует Емельяненко, это вызовет очень большой всплеск обсуждений. Интрига всё ещё сохраняется», — приводит слова Шлеменко «Лайф».
Ранее Емельяненко и Джиган договорились о бое, однако пока неизвестно, где и когда он пройдёт.
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