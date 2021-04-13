Нагибин проведёт бой с экс-соперником Хабиба на турнире RCC 9

Российский боец Тимур Нагибин (17-5) проведёт свой следующий бой на турнире RCC 9 в Екатеринбурге. Третьего мая его ждёт встреча с экс-бойцом UFC и PFL Тьяго Таваресом (24-10-1) — поединок станет со-главным событием вечера.

Таварес провёл в UFC 17 поединков — четыре раза он получал бонусы за «Бой вечера» и один раз за «Выступление вечера». В 2013 году бразилец дрался с Хабибом Нурмагомедовым, но уступил техническим нокаутом. Этот же бой принёс Таваресу дисквалификацию сроком на девять месяцев — он провалил допинг-тест. После он ещё четыре раза выходил в клетку в UFC, но затем перешёл в PFL ради участия в Гран-при. Сейчас он идёт на серии из двух досрочных побед, и его ждёт первый бой в России.



Нагибин впервые выступит на номерном турнире — за два года он четыре раза дрался на турнирах серии Intro, в которых одержал три победы. Два года назад он уверенно выиграл у экс-бойца UFC Майка Сантьяго — бой стал лучшим событием вечера. После он дошёл до финала квалификации Road to One, где уступил Михаилу Одинцову. В последней встрече он получил в соперники Марифа Пираева и выиграл у него решением судей.

RCC 9 пройдёт на пятитысячной арене КРК «Уралец». Турнир возглавит бой средневесов Вячеслава Василевского (34-8) и Вискарди Андраде (22-8). Кроме того, зрители увидят поединки с участием Дениса Лаврентьева, Евгения Игнатьева, Хаяла Джаниева и других известных бойцов.