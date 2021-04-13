В UFC Russia поздравили мусульман с наступлением Рамадана

Пресс-служба UFC Russia поздравила с наступлением священного месяца Рамадан всех мусульман.

«Поздравляем мусульман с наступлением священного месяца Рамадан!», — сказано в коротком сообщении, к которому прикреплено и фотопоздравление.

Соответствующий пост доступен на странице UFC Russia в социальной сети.

В последние годы в UFC систематически растёт процент бойцов, исповедующих Ислам. Первым чемпионом лиги мусульманином был Хабиб Нурмагомедов, который лишь недавно оставил пояс в лёгком весе вакантным. Добавим также, что кроме множества российских бойцов, среди которых Умар Нурмагомедов, Забит Магомедшарипов и Ислам Махачев, Ислам исповедует чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман.

Из-за необходимости соблюдать пост в Рамадан, большинство бойцов-мусульман смещают даты поединков.