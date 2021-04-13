Фьюри: Усик не является угрозой. Джойс его остановит

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри поделился мыслями о перспективах бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика в супертяжёлом дивизионе. По его словам, шансы блеснуть здесь у украинца невелики.

«Не думаю, что Усик является такой уж угрозой, как говорили несколько лет назад. Когда он выступал в первом тяжёлом весе, то был хорош. Но в супертяжёлом весе он провёл два поединка и в обоих мучался. Он не выглядел хорошо в схватке с Уиззерспуном, который не выступал очень долго. И он не блистал в поединке с Чисорой. Честно говоря, я даже думаю, что Дерек свёл ту схватку к ничье. Думаю, Джо Джойс пройдёт Усика. Это будет как схватка средневеса с тяжеловесом. Джойс легко остановит Усика», — приводит слова Фьюри The Sun.

Ожидается, что Александр Усик и Джо Джойс оспорят титул временного чемпиона мира по версии WBO.