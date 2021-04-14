А. Емельяненко отреагировал на слова Джигана, который запросил 50 млн рублей за бой с ним

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал то, что известный рэп-исполнитель Джиган желает получить за поединок с ним 50 млн рублей.

«Слышал, что Джиган запросил 50 миллионов за бой со мной. Что могу сказать — адекватная сумма. Медицина сейчас очень дорогая, и на лечение и восстановление после нашего поединка ему точно понадобится не меньше.

А ведь он многодетный отец, ему же ещё семью кормить. Джиган, ты уверен в том, что делаешь?!» — приводит слова Емельяненко «Всёпроспорт».

Ранее Александр Емельяненко и Джиган договорились о бое, однако пока неизвестно, где и когда он пройдёт. Последний поединок Емельяненко провёл в июле 2020 года, уступив Магомеду Исмаилову нокаутом в третьем раунде.