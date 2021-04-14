В UFC официально анонсировали третий бой Макгрегор — Порье, несмотря на конфликт

Президент UFC Дана Уайт заявил, что на этой неделе начнётся продажа билетов на третий поединок с участием бывшего промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Дастина Порье. По словам Уайта, бой, запланированный на 10 июля, состоится в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом он сообщил на своей странице в «Инстаграме».

Посмотреть изображение афиши третьего поединка Конор Макгрегор — Дастин Порье можно в официальном «инстаграме» UFC.

Напомним, Порье обвинил Макгрегора в том, что тот отказался от обещанного пожертвования в его благотворительный фонд. Конор в ответ заявил, что третий бой с Дастином отменяется и что он приступил к поиску другого соперника.

