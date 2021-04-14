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Блахович проведёт титульный бой с Тейшейрой на UFC 266 в сентябре

Блахович проведёт титульный бой с Тейшейрой на UFC 266 в сентябре
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович проведёт титульный бой с Гловером Тейшейрой, сообщает ESPN MMA на своей странице в «Инстаграме» со ссылкой на президента организации Дану Уайта.

Бой состоится 4 сентября на турнире UFC 266.

Публикация доступна на странице ESPN MMA в «Инстаграме».

Напомним, Блахович последний раз появлялся в октагоне в марте 2021 года. На турнире UFC 259 он встретился с чемпионом лиги в среднем весе Исраэлем Адесанье, который пытался завоевать титул во второй весовой категории. Блахович победил решением судей. Это была первая для него защита титула.

В начале апреля Блахович заявил, что не откажется от поединка с чемпионом лиги в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну, если боссы лиги предложат ему такой вариант.

Блахович готов подняться в тяжёлый вес ради боя с Нганну
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