«Тренировки идут полным ходом». Чимаев выложил видео спарринга с Кадыровым

Боец UFC Хамзат Чимаев в своём аккаунте в «Инстаграме» опубликовал видео спарринга с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

«Тренировки идут полным ходом, под руководством главы ЧР», — написал Чимаев.

Ранее стало известно, что Чимаев проведёт следующий поединок в июле или августе 2021 года. Об этом рассказал его менеджер Али Абдель-Азиз.

Напомним, Хамзат Чимаев не так давно тяжело перенёс коронавирус. После COVID-19 у него начались серьёзные проблемы со здоровьем, которые мешали ему тренироваться и в итоге сорвали поединок с Леоном Эдвардсом. В какой-то момент Чимаев объявил об уходе из спорта. Но Дана Уайт, а затем и Рамзан Кадыров отговорили Хамзата от такого шага.

В начале апреля Чимаев написал в соцсети Уайту сообщение: «скоро увидимся, бро».