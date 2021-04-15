«Тренировки идут полным ходом». Чимаев выложил видео спарринга с Кадыровым

Боец UFC Хамзат Чимаев в своём аккаунте в «Инстаграме» опубликовал видео спарринга с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.
«Тренировки идут полным ходом, под руководством главы ЧР», — написал Чимаев.
Ранее стало известно, что Чимаев проведёт следующий поединок в июле или августе 2021 года. Об этом рассказал его менеджер Али Абдель-Азиз.
Напомним, Хамзат Чимаев не так давно тяжело перенёс коронавирус. После COVID-19 у него начались серьёзные проблемы со здоровьем, которые мешали ему тренироваться и в итоге сорвали поединок с Леоном Эдвардсом. В какой-то момент Чимаев объявил об уходе из спорта. Но Дана Уайт, а затем и Рамзан Кадыров отговорили Хамзата от такого шага.
В начале апреля Чимаев написал в соцсети Уайту сообщение: «скоро увидимся, бро».
- 15 апреля 2021
-
06:53
-
06:29
-
06:04
-
05:48
-
03:52
-
03:28
-
00:48
- 14 апреля 2021
-
23:38
-
23:12
-
22:31
-
22:24
-
22:11
-
21:28
-
20:35
-
19:27
-
18:24
-
16:42
-
16:01
-
14:38
-
14:31
-
14:04
-
13:23
-
13:01
-
12:40
-
12:00
-
11:50
-
11:01
-
10:40
-
10:00
-
09:00
-
00:35
- 13 апреля 2021
-
23:37
-
22:58
-
21:24
-
20:47