Тони Фергюсон напомнил о желании подраться с Хабибом Нурмагомедовым. Тот отреагировал

Американский боец MMA Тони Фергюсон напомнил, что всё ещё хочет провести поединок с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Бой Нурмагомедов — Фергюсон пять раз срывался в предыдущие годы.
«Я приближаюсь к Хабибу, и это единственный бой, который хотели в его команде, и единственный, на который они по-прежнему согласны», — приводятся слова Фергюсона в «инстаграме» ESPN MMA.
“Мой тебе совет, старый друг Тони: сосредоточься на Дариуше”, — написал Нурмагомедов в комментариях.
Фото: https://www.instagram.com/espnmma/
Бой Фергюсона с Бенейлом Дариушем состоится в мае.
Напомним, в октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
- 15 апреля 2021
-
12:02
-
11:00
-
10:08
-
09:00
-
06:53
-
06:29
-
06:04
-
05:48
-
03:52
-
03:28
-
00:48
- 14 апреля 2021
-
23:38
-
23:12
-
22:31
-
22:24
-
22:11
-
21:28
-
20:35
-
19:27
-
18:24
-
16:42
-
16:01
-
14:38
-
14:31
-
14:04
-
13:23
-
13:01
-
12:40
-
12:00
-
11:50
-
11:01
-
10:40
-
10:00
-
09:00
-
00:35