Тони Фергюсон напомнил о желании подраться с Хабибом Нурмагомедовым. Тот отреагировал

Американский боец MMA Тони Фергюсон напомнил, что всё ещё хочет провести поединок с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Бой Нурмагомедов — Фергюсон пять раз срывался в предыдущие годы.

«Я приближаюсь к Хабибу, и это единственный бой, который хотели в его команде, и единственный, на который они по-прежнему согласны», — приводятся слова Фергюсона в «инстаграме» ESPN MMA.

“Мой тебе совет, старый друг Тони: сосредоточься на Дариуше”, — написал Нурмагомедов в комментариях.

Фото: https://www.instagram.com/espnmma/

Бой Фергюсона с Бенейлом Дариушем состоится в мае.

Напомним, в октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.