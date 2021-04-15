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Фьюри заявил, что «поджарит» Нганну. Тот отреагировал

Фьюри заявил, что «поджарит» Нганну. Тот отреагировал
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC британец Тайсон Фьюри бросил вызов обладателю пояса UFC в тяжёлом весе Фрэнсису Нганну.

«После того как я разобью Энтони Джошуа, я поджарю и этого парня. Фрэнсис Нганну — лёгкая работёнка», — написал Фьюри в своём «твиттере».

«Если этот парень сделал с тобой такое, как думаешь, что сделаю я?» — ответил Нганну в своём «твиттере» и прикрепил к тексту фото рассечения Фьюри, которое тот получил в поединке с Отто Валлином в 2019 году.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Фрэнсиса Нганну.

Ожидается, что Фьюри и обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа сразятся 24 июля. Что касается Нганну, то он стал чемпионом UFC после того, как нокаутировал Стипе Миочича в марте.

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