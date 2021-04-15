Фьюри заявил, что «поджарит» Нганну. Тот отреагировал

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC британец Тайсон Фьюри бросил вызов обладателю пояса UFC в тяжёлом весе Фрэнсису Нганну.
«После того как я разобью Энтони Джошуа, я поджарю и этого парня. Фрэнсис Нганну — лёгкая работёнка», — написал Фьюри в своём «твиттере».
«Если этот парень сделал с тобой такое, как думаешь, что сделаю я?» — ответил Нганну в своём «твиттере» и прикрепил к тексту фото рассечения Фьюри, которое тот получил в поединке с Отто Валлином в 2019 году.
Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Фрэнсиса Нганну.
Ожидается, что Фьюри и обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа сразятся 24 июля. Что касается Нганну, то он стал чемпионом UFC после того, как нокаутировал Стипе Миочича в марте.
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