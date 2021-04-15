Майкл Пейдж выступит на турнире Bellator 258

Боец Bellator Майкл Пейдж проведёт следующий поединок 7 мая на турнире Bellator 258, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани. Его соперником станет Дерек Андерсон.

Пейдж последний раз выходил в клетку в октябре 2020 года. На турнире Bellator в Париже он единогласным решением судей победил Росса Хьюстона. Всего на счету американца в смешанных единоборствах 15 поединков. В 14 из них он одержал победы. Единственное поражение Пейдж потерпел от Дугласа Лимы.

Что касается Андерсона, он в последний раз бился в ноябре 2020 года. На турнире Bellator 251 Дерек нокаутировал Киллиса Моту. Всего в ММА на счету Андерсона 21 поединок — 17 побед, 3 поражения, а ещё одна схватка была признана несостоявшейся.