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Украинец Амосов поборется за титул чемпиона Bellator с Дугласом Лимой

Украинец Амосов поборется за титул чемпиона Bellator с Дугласом Лимой
Бокс/ММА / Bellator 0

Небитый украинский боец Bellator Ярослав Амосов, выступающий в полусреднем весе, проведёт следующий поединок 11 июня на турнире Bellator 260 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Его соперником станет чемпион лиги в полусреднем весе Дуглас Лима.

Схватка станет главным событием турнира. Ярослав Амосов последний раз выходил в клетку в ноябре 2020 года. Тогда он раздельным решением судей победил Логана Сторли. Та победа стала для него шестой в американском промоушене и 25-й в карьере в 25 поединках.

Что касается Лимы, обладатель титула в полусреднем весе провёл предыдущий поединок в среднем весе. В октябре 2020 года он пытался завоевать пояс во втором дивизионе, но единогласным решением судей проиграл Гегарду Мусаси.

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