Поветкина выписали из больницы после поединка с Уайтом. Бой прошёл 20 дней назад

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о состоянии бывшего временного чемпиона мира по версиям WBC и WBA Александра Поветкина. По его словам, боксёр наконец выписан из больницы после поединка с Диллианом Уайтом.

«Саша сразу после возвращения из Гибралтара лёг в больницу для глубокого медицинского обследования, его только выписали. Со здоровьем всё хорошо. Сейчас он будет продолжать восстановительные процедуры в домашних условиях», — приводит слова Рябинского «Р-Спорт».

Напомним, встреча Александра Поветкина с Диллианом Уайтом прошла 27 марта в Гибралтаре. Россиянин проиграл досрочно в четвёртом раунде, потеряв титул временного чемпиона мира по версии WBC. Это поражение стало третьим в карьере Александра.