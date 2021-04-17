Президент Bellator: у Фёдора Емельяненко осталось два боя до завершения карьеры

Глава Bellator Скотт Кокер подтвердил, что Фёдор Емельяненко проведёт ещё два поединка на профессиональном уровне, после чего попрощается со спортом.

«У Фёдора осталось два боя до завершения карьеры. Это будет его прощальный тур. Если бы не коронавирус, мы бы организовали ему уже один поединок. Работали над поединком в Европе, но хотим дождаться, чтобы на турниры были допущены зрители. Не думаю, что Фёдор должен прощаться со спортом при пустых трибунах. Нужно, чтобы люди могли отдать должное такому легендарному бойцу», — сказал Кокер на пресс-конференции после турнира Bellator 257.

Напомним, сам Фёдор также присутствовал на шоу Bellator 257. Ветеран ММА секундировал Вадиму Немкову, который в итоге решением судей победил Фила Дэвиса.