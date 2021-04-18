Блогер Джейк Пол заявил, что хочет подраться с Конором Макгрегором

Известный YouTube-блогер Джейк Пол прокомментировал победу в бою с экс-чемпионом Bellator и лиги ONE Беном Аскреном.

«Это самый безумный момент в моей жизни. Я говорил, что смогу победить в первом раунде. Говорил, что я настоящий боец. Не знаю, сколько раз мне ещё придётся доказывать, что это действительно так», — приводит слова Пола Daily Mail.

После боя в интервью с EsNews Пол заявил, что хочет подраться с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

Аскрен впервые вышел на профессиональный боксёрский ринг. Бой прошёл в рамках главного поединка шоу Triller Fight Club. Удар Пола справа отправил Аскрена в тяжелый нокдаун, и рефери принял решение остановить поединок. Бой прошёл в Атланте (Джорджия, США) по правилам бокса с форматом 8 раундов по 2 минуты.