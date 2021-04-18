Экс-чемпион Bellator Бен Аскрен извинился за поражение в бою с блогером Джейком Полом

Экс-чемпион Bellator и лиги ONE Бен Аскрен извинился за поражение техническим нокаутом в бою с известным YouTube-блогером Джейком Полом.

«Извини, мир», — написал Аскрен на своей странице в «Твиттере».

Аскрен впервые вышел на профессиональный боксёрский ринг. Бой прошёл в рамках главного поединка шоу Triller Fight Club. Удар Пола справа отправил Аскрена в тяжелый нокдаун, и рефери принял решение остановить поединок. Бой прошёл в Атланте (Джорджия, США) по правилам бокса с форматом 8 раундов по 2 минуты.

В преддверии этого противостояния стало известно, сколько бойцы заработают за поединок. Пол гарантированно получит $ 690 тыс., а Аскрену полагается $ 500 тыс.

В со-главном бою Реджис Прогрейс победил Ивана Редкача единогласным техническим решением судей.