Орловский — о поединке Аскрена: я выступил лучше

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский с юмором отреагировал на поражение Бена Аскрена на досрочное поражение от YouTube-блогера Джейка Пола.

«Что я думаю о выступлении Аскрена. Как раз только что смотрел этот нокаут. Я выступил лучше», — сказал Орловский на пресс-конференции после турнира UFC Вегас 24.

Напомним, Аскрен провёл поединок с Джейком Полом по правилам профессионального бокса. Бывший чемпион Bellator и ONE потерпел досрочное поражение уже в первом раунде. Что касается Орловского, ветеран смешанных единоборств также выступил в ночь с 17 на 18 апреля. На турнире UFC Вегас 24 беларус единогласным решением судей победил Чейза Шермана. Это была третья победа Андрея в последних четырёх поединках.