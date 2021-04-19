Орловский — о поединке Аскрена: я выступил лучше
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский с юмором отреагировал на поражение Бена Аскрена на досрочное поражение от YouTube-блогера Джейка Пола.
«Что я думаю о выступлении Аскрена. Как раз только что смотрел этот нокаут. Я выступил лучше», — сказал Орловский на пресс-конференции после турнира UFC Вегас 24.
Напомним, Аскрен провёл поединок с Джейком Полом по правилам профессионального бокса. Бывший чемпион Bellator и ONE потерпел досрочное поражение уже в первом раунде. Что касается Орловского, ветеран смешанных единоборств также выступил в ночь с 17 на 18 апреля. На турнире UFC Вегас 24 беларус единогласным решением судей победил Чейза Шермана. Это была третья победа Андрея в последних четырёх поединках.
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