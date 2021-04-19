Превью первого в сезоне турнира PFL с дебютным боем Петтиса

23 апреля в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) пройдёт первый в 2021 году турнир лиги PFL. Пресс-служба лиги представила превью к соответствующему шоу. В его карде выступят бывший чемпион UFC в лёгком весе Энтони Петтис, а также Мовлид Хайбулаев, Лэнс Палмер, Лоик Раджабов и другие.

Для Петтиса это будет дебютный поединок в популярной лиге. Его первым соперником в лиге станет ещё один бывший боец UFC Клэй Коллард. В 2021 году в промоушене также дебютирует бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фабрисиу Вердум и чемпионка мира по боксу Кларесса Шилдс.

Лига PFL станет третьим ММА-проектом, который будет транслироваться при поддержке Okko Sport.

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