Фёдора Емельяненко исключили из рейтинга Bellator

Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, выступающий в MMA-промоушене Bellator, исключён из рейтинга тяжеловесов организации. В предыдущей версии рейтинга Емельяненко располагался на пятом месте, в обновлённой версии его нет в первой десятке.

Чемпионом Bellator в тяжёлом весе является Райан Бейдер. Первые три строчки в рейтинге тяжеловесов занимают Тимоти Джонсон, Чик Конго и Валентин Молдавский.

В сводном рейтинге Bellator вне зависимости от весовой категории произошло одно изменение: Кори Андерсон опередил Фила Дэвиса, который после поражения от Вадима Немкова опустился на девятое место. Что касается Немкова, то он, как и прежде, идёт вторым, уступая лишь чемпиону Bellator в двух весовых категориях Патрисиу Питбулю Фрейре.