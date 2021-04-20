Фёдора Емельяненко исключили из рейтинга Bellator

Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, выступающий в MMA-промоушене Bellator, исключён из рейтинга тяжеловесов организации. В предыдущей версии рейтинга Емельяненко располагался на пятом месте, в обновлённой версии его нет в первой десятке.
Чемпионом Bellator в тяжёлом весе является Райан Бейдер. Первые три строчки в рейтинге тяжеловесов занимают Тимоти Джонсон, Чик Конго и Валентин Молдавский.
В сводном рейтинге Bellator вне зависимости от весовой категории произошло одно изменение: Кори Андерсон опередил Фила Дэвиса, который после поражения от Вадима Немкова опустился на девятое место. Что касается Немкова, то он, как и прежде, идёт вторым, уступая лишь чемпиону Bellator в двух весовых категориях Патрисиу Питбулю Фрейре.
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