Хабиб Нурмагомедов: братьев в гости позвал, случайно в спортзал спустились

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил на своей странице в «Инстаграме» новый пост, в очередной раз дав понять, что поддерживает форму даже в месяц Рамадан, во время которого организм и без дополнительных физических нагрузок переживает стресс.

«Братьев в гости позвал и случайно в спортзал спустились. Хвала Всевышнему за Рамадан», — написал Нурмагомедов на своей странице.

Соответствующий пост доступен на официальной странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».

Напомним, что во время месяца Рамадан человеку позволено пить и есть лишь после захода солнца. В связи с этим многие бойцы смешанных единоборств, исповедующие Ислам, вынуждены отказываться от выступлений в этот период.