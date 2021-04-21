Хабиб Нурмагомедов: братьев в гости позвал, случайно в спортзал спустились
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил на своей странице в «Инстаграме» новый пост, в очередной раз дав понять, что поддерживает форму даже в месяц Рамадан, во время которого организм и без дополнительных физических нагрузок переживает стресс.
«Братьев в гости позвал и случайно в спортзал спустились. Хвала Всевышнему за Рамадан», — написал Нурмагомедов на своей странице.
Соответствующий пост доступен на официальной странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».
Напомним, что во время месяца Рамадан человеку позволено пить и есть лишь после захода солнца. В связи с этим многие бойцы смешанных единоборств, исповедующие Ислам, вынуждены отказываться от выступлений в этот период.
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