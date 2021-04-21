Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Хабиб Нурмагомедов: братьев в гости позвал, случайно в спортзал спустились

Хабиб Нурмагомедов: братьев в гости позвал, случайно в спортзал спустились
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил на своей странице в «Инстаграме» новый пост, в очередной раз дав понять, что поддерживает форму даже в месяц Рамадан, во время которого организм и без дополнительных физических нагрузок переживает стресс.

«Братьев в гости позвал и случайно в спортзал спустились. Хвала Всевышнему за Рамадан», — написал Нурмагомедов на своей странице.

Соответствующий пост доступен на официальной странице Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме».

Напомним, что во время месяца Рамадан человеку позволено пить и есть лишь после захода солнца. В связи с этим многие бойцы смешанных единоборств, исповедующие Ислам, вынуждены отказываться от выступлений в этот период.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021