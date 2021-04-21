Джейк Пол вызвал на бой «жирного» Кормье. Тот отреагировал
Известный идеоблогер Джейк Пол бросил вызов бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Даниэлю Кормье, который уже завершил карьеру. В минувшие выходные Пол нокаутировал экс-бойца UFC Бена Аскрена.
«Окей, жирный. Так что, я против тебя?» — написал Джейк Пол в своём «твиттере», отвечая на твит Кормье.
«Этот парень не будет драться со мной, потому что я его убью. Не собираюсь бить какого-то ребёнка с YouTube только потому, что он бросил мне вызов. Что он сделал, чтобы заслужить бой со мной? Это было бы глупостью с моей стороны.
Я бы хотел, чтобы он подрался с Тайроном Вудли. Я хочу увидеть его бой с настоящим ударником, а не с раздутым Беном Аскреном», — приводит слова Даниэля Кормье издание MMA Fighting.
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