Кори Андерсон: в Bellator за два боя заработал в 2 раза больше, чем за 15 поединков в UFC

Боец ММА Кори Андерсон заявил, что за два боя в лиге Bellator он получил больше, чем за 15 поединков, которые провёл в UFC. Андерсон выступает в Bellator на протяжении шести месяцев, в новой лиге он одержал две победы. Последним соперником Кори был Довлетжан Ягшимурадов, которого американец нокаутировал в третьем раунде.
После этой победы Андерсон вышел в полуфинал Гран-при полутяжеловесов. Там он встретится с экс-чемпионом дивизиона Райаном Бейдером.
«UFC дал мне карьеру… Bellator дал мне жизнь! За два боя и шесть месяцев, которые я провёл в Bellator, я заработал в два раза больше, чем за 15 боёв (11 побед и два бонуса) и семь лет в UFC. Сейчас живу и наслаждаюсь жизнью по полной. Надеюсь, так всё и будет», — написал Андерсон в своём «твиттере».
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