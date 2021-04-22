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Джессика Андраде: Валентина Шевченко – лучшая в UFC. Я всегда хотела драться с лучшими

Джессика Андраде: Валентина Шевченко – лучшая в UFC. Я всегда хотела драться с лучшими
Бокс/ММА / UFC 0
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29-летняя представительница Бразилии Джессика Андраде, выступающая в UFC, высказалась в положительном ключе о своей оппонентке Валентине Шевченко, бой с которой запланирован на турнире UFC 261 в ночь с 24 на 25 апреля.

«Валентина Шевченко – лучшая в UFC. Я всегда хотела выйти в октагон с ней, потому что хочу соревноваться с лучшими. Я уже выходила на бой со многими хорошими девчонками, но считаю, что Валентина на порядок лучше остальных.

На самом деле, что касательно боя Шевченко с Амандой Нуньес, то я одна из немногих, кто считает, что судьи могли бы отдать победу Валентине, потому что, по-моему мнению, она была лучше.

Несмотря на то, что у Аманды два пояса, Валентина борется всё время и всегда ведёт отличные бои в одном и том же темпе от начала до конца. У Аманды два пояса, но у Шевченко гораздо больше опыта в восьмиугольнике. Я считаю, что Валентина — лучший спортсмен в UFC», — приводит слова Андраде MMA Fighting.

Напомним, что в главном событии вечера сразятся действующий чемпион UFC в полусредней весовой категории Камару Усман и претендент на пояс Хорхе Масвидаль. Также в основном карде Чжан Вейли проведёт защиту титула в бою с Роуз Намаюнас, а Валентина Шевченко — с Джессикой Андраде.

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