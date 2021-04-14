Валентина Шевченко назвала сильные стороны Джессики Андраде

Действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась ожиданиями от поединка с претенденткой на пояс Джессикой Андраде. Бой Шевченко — Андраде состоится на турнире UFC 261, который пройдёт в Джексонвилле (штат Флорида, США) в ночь с 24 на 25 апреля мск.

«Я считаю, когда ты подходишь к бою, опасаться стоит всего, даже того, чего соперник не делает. Бывает, что боец знаменит, например, своей борьбой. И оппоненты думают: «Ой, как бы мне не попасться на борьбу». И забывают, что это ММА, что там есть удары. И часто происходит, что именно тот боец, который должен быть борцом, нокаутирует своих соперников только потому, что оппонент был больше сфокусирован на борьбе. Поэтому я считаю, что ты должен быть готов ко всему.

Например, у Джессики Андраде сильные удары, она постоянно идёт вперёд, а ещё она всё время хочет зайти на борьбу, чтобы сделать какой-то амплитудный бросок. Понятно, что этого надо всегда опасаться. Плюс ещё какие-то непредвиденные техники, которые она может выполнить спонтанно. Бывает ещё такое, что человек попробовал применить свою тактику на бой и у него не получилось, попробовал что-то ещё – тоже не получилось. И тогда у него остаётся единственный шанс – сделать что-то необычное, выкрутиться, пойти на какой-то опасный болевой или ещё что-нибудь.

И здесь важно не проморгать этот момент. Потому что, если ты считаешь, что у тебя всё классно получается, расслабился, а соперник сделал что-то неожиданное, и ты попался – это самое обидное, что может быть. Когда мы готовимся, мой тренер Павел Федотов говорит мне, что я должна быть собрана всегда, от начала и до конца поединка, пока не поднимут мою руку. Когда ты готов, ты эти шансы на случайности сокращаешь до минимума», — сказала Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.