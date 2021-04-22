Шевченко разобрала запрещённый удар Петра Яна в бою со Стерлингом
Действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко прокомментировала дисквалификацию Петра Яна за запрещённый удар коленом в голову в поединке с Алджэмейном Стерлингом на турнире в марте.
«Здесь просто ситуация сложная: Стерлинг был на коленях, но уже начинал движение вверх, и Пётр не видел, стоит он на колене или нет. Он перекрывал видимость своим телом, и в этот момент сработал инстинкт, который присущ бойцам из тайского бокса, часто работающим коленями. Естественно, любой боец старается избежать таких ситуаций, но иногда такое случается.
Я верю, что у Петра будет реванш, либо бой за пояс с другим соперником. Думаю, Пётр Ян в следующем бою снова завоюет титул», — приводит слова Шевченко Sport24.
Рекомендуем вам
- 22 апреля 2021
-
09:00
-
06:57
-
05:50
-
02:08
- 21 апреля 2021
-
23:07
-
21:17
-
19:27
-
18:03
-
17:56
-
16:10
-
16:02
-
15:01
-
14:30
-
14:01
-
12:53
-
12:32
-
12:00
-
11:09
-
10:01
-
09:00
-
00:37
- 20 апреля 2021
-
23:44
-
22:38
-
22:21
-
21:43
-
20:59
-
19:57
-
18:48
-
17:24
-
16:05
-
15:01
-
14:01
-
13:19
-
13:00
-
12:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам