Шевченко разобрала запрещённый удар Петра Яна в бою со Стерлингом

Действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко прокомментировала дисквалификацию Петра Яна за запрещённый удар коленом в голову в поединке с Алджэмейном Стерлингом на турнире в марте.

«Здесь просто ситуация сложная: Стерлинг был на коленях, но уже начинал движение вверх, и Пётр не видел, стоит он на колене или нет. Он перекрывал видимость своим телом, и в этот момент сработал инстинкт, который присущ бойцам из тайского бокса, часто работающим коленями. Естественно, любой боец старается избежать таких ситуаций, но иногда такое случается.

Я верю, что у Петра будет реванш, либо бой за пояс с другим соперником. Думаю, Пётр Ян в следующем бою снова завоюет титул», — приводит слова Шевченко Sport24.

