Холифилд объяснил, почему сорвался его третий бой с Тайсоном

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд рассказал, почему сорвался его третий поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе Майком Тайсоном.
«Я сказал, что заинтересован, но не хотел просить Майка о поединке, поскольку дважды его побил. Я думал, что если попрошу его о бое, то буду похожим на задиру, пытающегося подраться с человеком, которого уже победил дважды.
Его люди связывались со мной дважды. Я не думаю, что от боя отказался сам Майк. Считаю, что это случилось из-за больших денег. Когда у тебя есть много денег, разные люди вокруг тебя начинают думать, как им получить свою долю. Конечно, так не пойдёт», — приводит слова Холифилда The Sun.
Напомним, в прошлом боксёры встречались дважды. Оба поединка завершились в пользу Холифилда. Вторая встреча ознаменовалась громким скандалом: Тайсон в третьем раунде в порыве гнева откусил Эвандеру кусочек уха, за что получил дисквалификацию.
- 22 апреля 2021
-
11:02
-
10:01
-
09:00
-
06:57
-
05:50
-
02:08
- 21 апреля 2021
-
23:07
-
21:17
-
19:27
-
18:03
-
17:56
-
16:10
-
16:02
-
15:01
-
14:30
-
14:01
-
12:53
-
12:32
-
12:00
-
11:09
-
10:01
-
09:00
-
00:37
- 20 апреля 2021
-
23:44
-
22:38
-
22:21
-
21:43
-
20:59
-
19:57
-
18:48
-
17:24
-
16:05
-
15:01
-
14:01
-
13:19