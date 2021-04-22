Холифилд объяснил, почему сорвался его третий бой с Тайсоном

Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд рассказал, почему сорвался его третий поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе Майком Тайсоном.

«Я сказал, что заинтересован, но не хотел просить Майка о поединке, поскольку дважды его побил. Я думал, что если попрошу его о бое, то буду похожим на задиру, пытающегося подраться с человеком, которого уже победил дважды.

Его люди связывались со мной дважды. Я не думаю, что от боя отказался сам Майк. Считаю, что это случилось из-за больших денег. Когда у тебя есть много денег, разные люди вокруг тебя начинают думать, как им получить свою долю. Конечно, так не пойдёт», — приводит слова Холифилда The Sun.

Напомним, в прошлом боксёры встречались дважды. Оба поединка завершились в пользу Холифилда. Вторая встреча ознаменовалась громким скандалом: Тайсон в третьем раунде в порыве гнева откусил Эвандеру кусочек уха, за что получил дисквалификацию.